Вьетнам откроется для иностранных туристов в октябре

Далее планируется принимать от пяти до десяти тысяч гостей из-за рубежа, прибывающих, в том числе и регулярными рейсами. Причем география курортов будет расширена.

Как уточнили ТАСС в Минкультуры, посетить Вьетнам можно будет только в рамках пакетного тура. При себе нужно будет иметь справку о вакцинации одобренным препаратом (например, вакциной «Спутник V»). Вторая прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до даты въезда, но не позднее, чем за 12 месяцев до прибытия.

Для переболевших COVID-19 достаточно предъявить документ, подтверждающий полное выздоровление. С момента выписки из больницы должно пройти не более 12 месяцев.

