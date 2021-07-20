Посол Италии не исключил открытие страны для российских туристов в сентябре
В Италии рассматривают возможность открыть страну для российских туристов уже в сентябре, все буде зависеть от темпов вакцинации в России, заявил ТАСС посол Италии в России Паскуале Терраччано.
Сейчас посольство не выдает туристические визы гражданам из России. Поездки в Италию на данный момент разрешены только в связи с работой, учебой или лечением. Как отметил Терраччано, уменьшение «практически до нуля» потока туристов из России огорчает итальянцев, и уже в сентябре может быть принято решение пересмотреть визовую политику в отношении российских граждан. Посол заявил, что «надежда на это неразрывно связана с продвижением идущей сейчас кампании по вакцинированию».
Он отметил, что сентябрь в Италии является частью летнего сезона и является весьма привлекательным с климатической точки зрения.
Ранее премьер Италии Марио Драги предположил, что российская вакцина «Спутник V» никогда не получит одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).
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