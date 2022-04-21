В Турции создадут еще одну авиакомпанию для перевозок россиян
В Анталье будет создана авиакомпания, которая сделает акцент на перевозку в Турцию российских туристов, сообщает ТАСС.
Компания MGA, связанная с российской Azur Air, попавшей под санкции Евросоюза, уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции.
Как ожидается, создание новой авиакомпании завершится в ближайшее время. Она собирается начать полеты на четырех «Боингах».
Ранее сообщалось, что в Турции создана авиакомпания Southwind, которая будет базироваться в Анталье и начнет работать в мае, напоминает РБК. Этот перевозчик создан с целью «не оставлять российский рынок пустым».
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