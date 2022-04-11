Более 20 российских авиакомпаний внесли в чёрный список ЕС по воздушной безопасности
Евросоюз внёс 21 российскую авиакомпанию в чёрный список по воздушной безопасности, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В числе авиаперевозчиков, на которые распространяется запрет на эксплуатацию или эксплуатационные ограничения в Евросоюзе, авиакомпании «Аврора», «ИжАвиа», S7, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», Nordwind, «Ямал», «Икар», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», UTair и другие.
Комиссар по вопросам транспорта Адина Валеан заявила, что решение было принято в связи с тем, что Росавиация позволила российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действующего сертификата лётной годности.
«Это не только нарушает Конвенцию о международной гражданской авиации, но и создаёт непосредственную угрозу безопасности полётов», - подчеркнула она.
Валеан добавила, что данное решение не является очередной санкцией против России, он было принято исключительно на основании соображений безопасности.
Ранее министерство торговли США объявило о лишении российских авиакомпаний Аэрофлот, Azur Air и UTair экспортных привилегий, сообщает RT.
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