Более 20 российских авиакомпаний внесли в чёрный список ЕС по воздушной безопасности

В числе авиаперевозчиков, на которые распространяется запрет на эксплуатацию или эксплуатационные ограничения в Евросоюзе, авиакомпании «Аврора», «ИжАвиа», S7, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», Nordwind, «Ямал», «Икар», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», UTair и другие.

Комиссар по вопросам транспорта Адина Валеан заявила, что решение было принято в связи с тем, что Росавиация позволила российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действующего сертификата лётной годности.

«Это не только нарушает Конвенцию о международной гражданской авиации, но и создаёт непосредственную угрозу безопасности полётов», - подчеркнула она.

Валеан добавила, что данное решение не является очередной санкцией против России, он было принято исключительно на основании соображений безопасности.

Ранее министерство торговли США объявило о лишении российских авиакомпаний Аэрофлот, Azur Air и UTair экспортных привилегий, сообщает RT.