Стало известно, куда россияне поедут отдыхать осенью
Москва, Санкт-Петербург и Сочи вошли в тройку наиболее популярных направлений для отдыха в сентябре-октябре. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip.
На первом место традиционно оказалась Москва (26,9% бронирований авиабилетов), затем идут Санкт-Петербург (10,9%) и Сочи (8,7%).
Также россияне поедут нынешней осенью в Калининград (5%) и Симферополь (4,2%). В топ-10 также попали Минеральные Воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%), передает RT.
По словам авторов исследования, подавляющее большинство (93,6%) всех авиазаказов планируется в пределах России. Среди заграничных туристических направлений наибольшим спросом пользуются Турция (1,6% от всех заказов), Армения (1,5%), Греция (0,3%), Кипр (0,2%) и Черногория (0,1%).
Цена билетов на перелеты составляет в среднем на эти даты 5 тыс. рублей.
Ранее стало известно, куда дешевле всего лететь этой осенью. Самым недорогим авианаправлением для путешествий из Москвы по России осенью стал Орск в Оренбургской области. Также выгодные полеты можно совершать из столицы в Нальчик, Ижевск и Воронеж.
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