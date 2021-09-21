Стало известно, куда россияне поедут отдыхать осенью

Также россияне поедут нынешней осенью в Калининград (5%) и Симферополь (4,2%). В топ-10 также попали Минеральные Воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%), передает RT.

По словам авторов исследования, подавляющее большинство (93,6%) всех авиазаказов планируется в пределах России. Среди заграничных туристических направлений наибольшим спросом пользуются Турция (1,6% от всех заказов), Армения (1,5%), Греция (0,3%), Кипр (0,2%) и Черногория (0,1%).

Цена билетов на перелеты составляет в среднем на эти даты 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, куда дешевле всего лететь этой осенью. Самым недорогим авианаправлением для путешествий из Москвы по России осенью стал Орск в Оренбургской области. Также выгодные полеты можно совершать из столицы в Нальчик, Ижевск и Воронеж.

