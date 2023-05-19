В Тбилиси приземлился первый после перерыва рейс из Москвы

Сообщается, что на борту находились 86 пассажиров, 14 мест были свободные. Сам полет прошел в штатном режиме.

В качестве подарков авиакомпания подарила всем участникам полета свои именные брелки, а также угощала их шампанским.

Ранее Грузия одобрила полеты Red Wings в Тбилиси и Кутаиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

