В Тбилиси приземлился первый после перерыва рейс из Москвы

Самолет российской авиакомпании «Азимут» приземлился в аэропорту Тбилиси впервые после снятия запреты на полеты между Россией и Грузией, сообщает РИА Новости.

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Сообщается, что на борту находились 86 пассажиров, 14 мест были свободные. Сам полет прошел в штатном режиме.

В качестве подарков авиакомпания подарила всем участникам полета свои именные брелки, а также угощала их шампанским.

Ранее Грузия одобрила полеты Red Wings в Тбилиси и Кутаиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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