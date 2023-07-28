В Таиланде заявили о росте количества российских туристов на 1000%

Более 790 тысяч россиян приехали в Таиланд за шесть месяцев текущего года, это на 1000% больше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на министерство туризма и спорта королевства.

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По данным ведомства, в Таиланд приехали 791 574 россиянина, более половины туристов прибыли на Пхукет. Как отметили в местной туристической ассоциации, в 2023 году РФ стала «основным источником туристов» на острове.

По информации агентства недвижимости Knight Frank Thailand, в прошлом году россияне стали чаще покупать виллы в королевстве. Так, продажи домов выросли на 82%, до 338 штук, около половины купили граждане РФ.

Bloomberg отмечает, что в Таиланде растет число заведений с русской кухней, вывесок и рекламы на русском языке. В то же время россияне могут испытывать проблемы с переводом денег в страну.

Между тем на острове Пхукет открылось генеральное консульство России, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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