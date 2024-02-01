В Таиланде захотели продлить безвиз для российских туристов

Власти Таиланда могут продлить 90-дневный безвиз для туристов из России. Об этом сообщает Asean Now.

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В ноябре прошлого года королевство ввело 90-дневный безвиз для россиян, эти условия будут действовать до 30 апреля. Затем находиться на территории страны без разрешения можно будет лишь в течение 30 дней, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) намерено предложить правительству нормы по либерализации визового режима для иностранцев, в том числе продлить действующий порядок для граждан РФ.

Кроме того, ТАТ планирует распространить действие длительного безвиза на путешественников из Европы и США, чтобы привлечь максимальное число туристов.

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ФОТО: РИА Новости
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