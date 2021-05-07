В Таиланде введут сбор с иностранных туристов

Как отметил Ратчакитпракан, средства будут поступать в туристический фонд и в дальнейшем использоваться в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, эти деньги могут помочь туристической отрасли Таиланда справиться с неопределенностью на фоне пандемии коронавируса. Создание фонда уже одобрено Национальным комитетом по политике в области туризма.

По словам министра, в 2022 году фонд может пополниться на 6,2 млрд батов (около 1,47 млн рублей), если страну посетят 20,8 млн туристов. При этом в текущем году в Таиланде ожидается 3–4 млн путешественников.

