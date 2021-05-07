В Таиланде введут сбор с иностранных туристов

Власти Таиланда планируют с 2022 года ввести сбор с иностранных туристов в размере 300 батов (около 700 рублей). Об этом пишет газета Bangkok Post, ссылаясь на министра туризма и спорта страны Пипата Ратчакитпракана.

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Как отметил Ратчакитпракан, средства будут поступать в туристический фонд и в дальнейшем использоваться в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, эти деньги могут помочь туристической отрасли Таиланда справиться с неопределенностью на фоне пандемии коронавируса. Создание фонда уже одобрено Национальным комитетом по политике в области туризма.

По словам министра, в 2022 году фонд может пополниться на 6,2 млрд батов (около 1,47 млн рублей), если страну посетят 20,8 млн туристов. При этом в текущем году в Таиланде ожидается 3–4 млн путешественников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыТаиланд
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