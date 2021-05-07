В Таиланде введут сбор с иностранных туристов
Власти Таиланда планируют с 2022 года ввести сбор с иностранных туристов в размере 300 батов (около 700 рублей). Об этом пишет газета Bangkok Post, ссылаясь на министра туризма и спорта страны Пипата Ратчакитпракана.
Как отметил Ратчакитпракан, средства будут поступать в туристический фонд и в дальнейшем использоваться в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, эти деньги могут помочь туристической отрасли Таиланда справиться с неопределенностью на фоне пандемии коронавируса. Создание фонда уже одобрено Национальным комитетом по политике в области туризма.
По словам министра, в 2022 году фонд может пополниться на 6,2 млрд батов (около 1,47 млн рублей), если страну посетят 20,8 млн туристов. При этом в текущем году в Таиланде ожидается 3–4 млн путешественников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 386 / сут.
Умерли
113 тыс.+376 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 022 / сут.
- СМИ: Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Подмосковье
- В Таиланде введут сбор с иностранных туристов
- Порядка 1 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в регионы России
- Вице-премьер Чехии уволил заявившего о планах купить «Спутник V» чиновника
- Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от Австралии
- Байден: Встреча с Путиным состоится в июне
- Народный артист России Владимир Качан умер от коронавируса
- Главы МИД РФ и Перу обсудили борьбу с пандемией COVID-19
- ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования
- Российским автовладельцам напомнили о неочевидных штрафах за нарушения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru