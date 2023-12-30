СМИ: На юге Таиланда 12 человек стали жертвами наводнения

По данным газеты, жертвами стихии стали жители провинций Наратхиват, Яла и Паттани. Всего с последствиями ЧП столкнулись более 260 тысяч людей на юге страны. Минздрав Таиланда открыл 43 эвакуационных центра для помощи около 7 тысячам человек.

Несмотря на снижение уровня воды в реках с прекращением дождей, сохраняется угроза для жизни населения в провинции Паттани.

Отмечается, что районы, которые затронуло наводнение, находятся вдали от популярных туристических маршрутов, данных о пострадавших туристах нет.

