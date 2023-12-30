СМИ: На юге Таиланда 12 человек стали жертвами наводнения
Сильнейшее за последние 50 лет наводнение произошло на юге Таиланда, в результате погибли 12 человек. Об этом пишет Bangkok Post.
По данным газеты, жертвами стихии стали жители провинций Наратхиват, Яла и Паттани. Всего с последствиями ЧП столкнулись более 260 тысяч людей на юге страны. Минздрав Таиланда открыл 43 эвакуационных центра для помощи около 7 тысячам человек.
Несмотря на снижение уровня воды в реках с прекращением дождей, сохраняется угроза для жизни населения в провинции Паттани.
Отмечается, что районы, которые затронуло наводнение, находятся вдали от популярных туристических маршрутов, данных о пострадавших туристах нет.
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- СМИ: На юге Таиланда 12 человек стали жертвами наводнения
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru