В Союзе туристических агентств объяснили высокие цены тура на Камчатку

«Поездки по России ограничивает климатический фактор. На Байкале, допустим, и зимой хорошо, но число объектов размещения ограничено, там в последний момент, за два дня забронировать не получится. Камчатка, Дальний Восток – туда за полгода вперед надо бронировать. Те, кого удивляет цена на перелет до Мальдив, посмотрите на стоимость тура на Камчатку. Она очень большая! И это связано не только со стоимостью перелета. Это связано как раз с отсутствием объектов размещения, с отсутствием конкуренции. Там региональный перевозчик всего один!», - сказал Голов.

Ранее основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН отмечал, что туристам необходимо тщательно выбирать перевозчика. Он подчеркнул, что стоимость билета у регулярных перевозчиков дороже, но вопрос надежности в сегодняшних реалиях особенно важен.

