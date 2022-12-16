В Союзе туристических агентств объяснили высокие цены тура на Камчатку
Туры на Камчатку нужно бронировать за полгода вперед, отметил в эфире НСН президент Союза Сергей Голов.
Цена тура на Камчатку очень большая, это связано не только со стоимостью перелета, но и с отсутствием объектов размещения и конкуренции в этом плане, рассказал президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной Палате РФ Сергей Голов в пресс-центре НСН.
«Поездки по России ограничивает климатический фактор. На Байкале, допустим, и зимой хорошо, но число объектов размещения ограничено, там в последний момент, за два дня забронировать не получится. Камчатка, Дальний Восток – туда за полгода вперед надо бронировать. Те, кого удивляет цена на перелет до Мальдив, посмотрите на стоимость тура на Камчатку. Она очень большая! И это связано не только со стоимостью перелета. Это связано как раз с отсутствием объектов размещения, с отсутствием конкуренции. Там региональный перевозчик всего один!», - сказал Голов.
Ранее основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН отмечал, что туристам необходимо тщательно выбирать перевозчика. Он подчеркнул, что стоимость билета у регулярных перевозчиков дороже, но вопрос надежности в сегодняшних реалиях особенно важен.
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