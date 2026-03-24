Развожаев: При взрыве в доме в Севастополе погибли два человека
В Севастополе до двух человек выросло количество погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, еще четыре человека пострадали. Взрыв разрушил часть стены в квартире на первом этаже и перекрытия с первого по третий. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах.
Глава региона отметил, что жильцы эвакуированы из двух домов. Рядом в школе развернут пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры не пригодны для жилья, разместят в пансионате.
В интернете появились первые кадры из квартир, повреждённых при взрыве. На них видно, как взрывом вынесло оконные рамы, разворотило мебель, повсюду валяются куски бетона, сообщает Telegram-канал Mash.
Из-за взрыва в доме в Севастополе повреждены 15 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: У Галицкого изъяли активы на 8 млрд, но оставили квартиру стоимостью более 1 млрд
- Сийярто: Участвовавший в прослушке журналист связан с проукраинской оппозицией
- Россия впервые с начала 2000-х распродает золотой запас на фоне дефицита бюджета
- СМИ: Из-за взрыва в доме в Севастополе повреждены 15 квартир
- СМИ: Во время взрыва в жилом доме в Севастополе погибла женщина
- СМИ: В жилом доме в Севастополе произошел взрыв
- Надеждину запретили проводить митинг в защиту интернета из-за коронавируса
- СМИ: Идущий к берегам Кубы российский танкер могут арестовать спецслужбы США
- Тегеран атаковал военные базы США после заявлений Трампа о перемирии