Развожаев: При взрыве в доме в Севастополе погибли два человека

По его словам, еще четыре человека пострадали. Взрыв разрушил часть стены в квартире на первом этаже и перекрытия с первого по третий. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах.

Глава региона отметил, что жильцы эвакуированы из двух домов. Рядом в школе развернут пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры не пригодны для жилья, разместят в пансионате.

В интернете появились первые кадры из квартир, повреждённых при взрыве. На них видно, как взрывом вынесло оконные рамы, разворотило мебель, повсюду валяются куски бетона, сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за взрыва в доме в Севастополе повреждены 15 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

