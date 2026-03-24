СМИ: Из-за взрыва в доме в Севастополе повреждены 15 квартир

Как минимум 15 квартир повреждены из-за взрыва в пятиэтажном жилом доме в Севастополе, сообщает Telegram-канал Mash.

Полностью выгорели восемь балконов. Ударная волна снесла стены в нескольких квартирах.

По предварительным данным, эпицентр взрыва был на верхних этажах. Разбор завалов продолжается.

Во время взрыва погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
