СМИ: Во время взрыва в жилом доме в Севастополе погибла женщина

Во время взрыва в пятиэтажном жилом доме в Севастополе погибла женщина, сообщает Telegram-канал Mash.

В жилом доме в Краснодарском крае прогремел взрыв газа

С ней находились две дочки. Они выжили, им оказывают помощь медики. Остальных пострадавших достают из-под завалов. Пожару присвоен третий ранг, горят три этажа.

По предварительным данным, причиной мог стать взрыв бытового газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
