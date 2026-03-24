СМИ: Во время взрыва в жилом доме в Севастополе погибла женщина
24 марта 202601:10
Во время взрыва в пятиэтажном жилом доме в Севастополе погибла женщина, сообщает Telegram-канал Mash.
С ней находились две дочки. Они выжили, им оказывают помощь медики. Остальных пострадавших достают из-под завалов. Пожару присвоен третий ранг, горят три этажа.
По предварительным данным, причиной мог стать взрыв бытового газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
