В Сочи закрыли все пляжи из-за шторма

Ранее в Сочи продлили действие штормового предупреждения до утра воскресенья. Синоптики предупредили, что на территории курорта ожидаются ливни с грозами, шквалистый ветер, возможны смерчи над морем.

В Новороссийске из-за ожидаемого сегодня сильного дождя введен режим ЧС. По прогнозу синоптиков, выпасть может две месячных нормы осадков.

Дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, привел к подтоплениям отдельных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.

Подтопления также зафиксированы в Керчи, со стороны Крыма.

