В Сочи закрыли все пляжи из-за шторма

Оперативный штаб по проведению курортного сезона в Сочи объявил о закрытии всех городских пляжей из-за сильного шторма. Об этом заявили в пресс-службе администрации города в пятницу.

Уточняется, что шторм на море оценивается в четыре балла, купание в нем может быть опасно для жизни. На пляжах выставлены предупреждающие аншлаги, дежурят спасатели.

В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за ливней

Ранее в Сочи продлили действие штормового предупреждения до утра воскресенья. Синоптики предупредили, что на территории курорта ожидаются ливни с грозами, шквалистый ветер, возможны смерчи над морем.

В Новороссийске из-за ожидаемого сегодня сильного дождя введен режим ЧС. По прогнозу синоптиков, выпасть может две месячных нормы осадков.

Дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, привел к подтоплениям отдельных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.

Подтопления также зафиксированы в Керчи, со стороны Крыма.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШтормСочи
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