В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за ливней

Режим ЧС введен в Новороссийске из-за ожидаемого сегодня сильного дождя. По прогнозу синоптиков, выпасть может две месячных нормы осадков.

В мэрии отметили, что сейчас в городе продолжается ливень, усиливается ветер, возможны подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий, передает RT.

Керчь снова затопило

Ранее сообщалось, что дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, привел к подтоплениям отдельных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.

Подтопления также зафиксированы в Керчи, со стороны Крыма. Там затоплены центральные улицы, городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод. Ливень прошел в Керчи вечером в четверг, он продолжался ночью. Синоптики предупредили, что сильные дожди, гроза, крупный град и шквалистый ветер на востоке полуострова будут и в пятницу.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЛивеньНовороссийск
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