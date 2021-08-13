В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за ливней

Ранее сообщалось, что дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, привел к подтоплениям отдельных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.

Подтопления также зафиксированы в Керчи, со стороны Крыма. Там затоплены центральные улицы, городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод. Ливень прошел в Керчи вечером в четверг, он продолжался ночью. Синоптики предупредили, что сильные дожди, гроза, крупный град и шквалистый ветер на востоке полуострова будут и в пятницу.

