Среди россиян резко вырос спрос на летние поездки в Иран

Так, летний турпоток за границу увеличился за год на 17%. При этом отмечается, что изменилась туристическая география. Таким образом, среди популярных направлений у россиян теперь страны Латинской Америки, Африки и Юго-восточной Азии.

Указывается, что поток россиян в Европу показал небольшой прирост, а Мальдивы и Доминикана вообще «ушли в минус».

Ранее, 23 августа, гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что Турция планировала в этом году принять шесть миллионов туристов из России, а по итогу примет в лучшем случае 4,5 миллиона, передает «Радиоточка НСН».

