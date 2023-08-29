Среди россиян резко вырос спрос на летние поездки в Иран
Страны Ближнего и Среднего Востока обошли страны Европы по числу российских туристов, прирост в Иране и Саудовской Аравии в этом сезоне составил порядка 120% по сравнению с летом 2022 года. Такие данные приводятся в статистике специалистов МегаФона, которые проанализировали обезличенные данные абонентов в роуминге.
Так, летний турпоток за границу увеличился за год на 17%. При этом отмечается, что изменилась туристическая география. Таким образом, среди популярных направлений у россиян теперь страны Латинской Америки, Африки и Юго-восточной Азии.
Указывается, что поток россиян в Европу показал небольшой прирост, а Мальдивы и Доминикана вообще «ушли в минус».
Ранее, 23 августа, гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что Турция планировала в этом году принять шесть миллионов туристов из России, а по итогу примет в лучшем случае 4,5 миллиона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru