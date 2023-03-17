В S7 ответили на возможный запрет на заправку самолетов в Турции
Авиакомпания S7 выполняет рейсы в Турцию по расписанию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.
Так в компании прокомментировали информацию турецких СМИ о запрете на заправку лайнеров в этой стране.
Сообщалось, что Министерство торговли Турции якобы распорядилось запретить обслуживание некоторых самолетов российских компаний из-за ограничений со стороны США. Запрет коснулся заправки лайнеров и услуг наземного обслуживания.
Ассоциация туроператоров России сообщила, что отечественные туроператоры не пересматривают свои полетные программы в Турцию. «По большей части, если решение и правда официально принято, оно может повлиять на регулярные рейсы в Стамбул из регионов, но не на летние чартеры», — сказано в сообщении АТОР.
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