В РСТ заявили о росте интереса россиян к поездкам в Европу

Интерес россиян к поездкам в Европу растет, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Известиями.

РСТ: 3,7 млн российских туристов выехали за границу за первые месяцы 2023 года

«За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые выдают документы», — отметил Горин.

Наибольшей популярностью у туристов из России пользуются Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия и Венгрия.

Кроме того, Горин рассказал, что россияне также выбирают для поездок Израиль, с которым Россия сохранила прямое авиасообщение. Ближневосточную страну посещают как с личными, так и с деловыми и туристическими целями.

Ранее стало известно, что в России двое увеличились продажи организованных туров на лето, напоминает «Свободная пресса». При этом средняя стоимость поездки выросла на 30%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЕвропаРоссиянеТуризм

Горячие новости

Все новости

партнеры