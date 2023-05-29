В РСТ заявили о росте интереса россиян к поездкам в Европу
Интерес россиян к поездкам в Европу растет, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Известиями.
«За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые выдают документы», — отметил Горин.
Наибольшей популярностью у туристов из России пользуются Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия и Венгрия.
Кроме того, Горин рассказал, что россияне также выбирают для поездок Израиль, с которым Россия сохранила прямое авиасообщение. Ближневосточную страну посещают как с личными, так и с деловыми и туристическими целями.
Ранее стало известно, что в России двое увеличились продажи организованных туров на лето, напоминает «Свободная пресса». При этом средняя стоимость поездки выросла на 30%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru