РСТ: 3,7 млн российских туристов выехали за границу за первые месяцы 2023 года

«Несмотря на сложные социально-экономические ситуации и постковидные последствия, идет увеличение объема. Если мы посмотрим первые месяцы этого года, то по основным направлениям, таким как Турция, ОАЭ, Таиланд… Он вообще принял туристов больше, чем за весь прошлый год... Увеличение идет порядка 40%. Мы вывезли россиян 3,7 миллиона – это только по данным погранслужбы. В реалиях их значительно больше. Если мы будем учитывать Белоруссию – несколько тысяч числится за прошлый год, а реально – это более миллиона. Всем известную востребованную Абхазию – более миллиона за прошлый год и десятки тысяч в преддверии сезона», - сказал Барзыкин.

Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко объяснил в беседе с НСН, что цены на отдых в Турции будут снижаться по мере увеличения туристических предложений от других стран.

