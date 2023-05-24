РСТ: 3,7 млн российских туристов выехали за границу за первые месяцы 2023 года
Увеличение турпотока россиян за границу составляет 40%, отметил в эфире НСН вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
3,7 миллиона россиян посетили разные страны за первые месяцы 2023 года с целью туризма, рассказал вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН.
«Несмотря на сложные социально-экономические ситуации и постковидные последствия, идет увеличение объема. Если мы посмотрим первые месяцы этого года, то по основным направлениям, таким как Турция, ОАЭ, Таиланд… Он вообще принял туристов больше, чем за весь прошлый год... Увеличение идет порядка 40%. Мы вывезли россиян 3,7 миллиона – это только по данным погранслужбы. В реалиях их значительно больше. Если мы будем учитывать Белоруссию – несколько тысяч числится за прошлый год, а реально – это более миллиона. Всем известную востребованную Абхазию – более миллиона за прошлый год и десятки тысяч в преддверии сезона», - сказал Барзыкин.
Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко объяснил в беседе с НСН, что цены на отдых в Турции будут снижаться по мере увеличения туристических предложений от других стран.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гурцкая трогательно попрощалась с умершим мужем
- ФК «Барселона» подтвердила уход защитника Жорди Альбы
- В ДНР приговорили к 13 годам колонии двух участников «Азова»
- Обвинение запросило шесть лет колонии пилоту сгоревшего в «Шереметьево» Superjet
- Украина прекратила экспорт электроэнергии
- В Госдуме объявили о создании российского аналога Википедии
- Песков: ведется работа по недопущению случаев подобных нападению на Белгородскую область
- В Грузии рассказали о просьбах Украины открыть против России второй фронт
- Путин подписал указ о выплатах погибших в зоне СВО сотрудников МЧС РФ
- Добровольцев СВО разрешили хоронить на воинских кладбищах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru