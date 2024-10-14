В РСТ сообщили о снижении интереса россиян к зарубежным турам

Уточняется, что к подобной тенденции привело ослабление курса рубля по отношению к мировым валютам.

По словам генерального директора компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, снижение спроса прежде всего заметно по таким бюджетным направлениям, как Шри-Ланка, Таиланд и Турция. Он добавил, что с учетом дальнейшего роста курса валют, туристам следует вносить предоплату за путевки заранее, особенно в случае с новогодними турами.

Ранее Арутюнов сообщил «Радиоточке НСН», что в топ популярных новогодних направлений уже много лет входят Таиланд, ОАЭ, также в этом году среди наиболее интересных вариантов такие страны, как Оман, Катар, Бахрейн и Китай.

