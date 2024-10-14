В РСТ сообщили о снижении интереса россиян к зарубежным турам
В России зафиксировано снижение спроса на зарубежные туры, сообщает пресс-служба Российского союза туроператоров (РСТ).
Уточняется, что к подобной тенденции привело ослабление курса рубля по отношению к мировым валютам.
По словам генерального директора компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, снижение спроса прежде всего заметно по таким бюджетным направлениям, как Шри-Ланка, Таиланд и Турция. Он добавил, что с учетом дальнейшего роста курса валют, туристам следует вносить предоплату за путевки заранее, особенно в случае с новогодними турами.
Ранее Арутюнов сообщил «Радиоточке НСН», что в топ популярных новогодних направлений уже много лет входят Таиланд, ОАЭ, также в этом году среди наиболее интересных вариантов такие страны, как Оман, Катар, Бахрейн и Китай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru