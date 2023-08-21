В РСТ объяснили рост турпотока из России в Израиль

Турпоток в Израиль за семь месяцев этого года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что на такую динамику повлияло сокращение доступных европейских направлений.

По его словам, Израиль является для россиян диверсифицированным турпродуктом, так как развивается и историко-культурное, и рекреационное, и деловое направления, передает RT.