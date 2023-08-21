В РСТ объяснили рост турпотока из России в Израиль
Турпоток в Израиль за семь месяцев этого года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что на такую динамику повлияло сокращение доступных европейских направлений.
По его словам, Израиль является для россиян диверсифицированным турпродуктом, так как развивается и историко-культурное, и рекреационное, и деловое направления, передает RT.
В России необходимо строить отели, аэропорты, расширять сеть железных дорог, на это нужно не менее 500 млрд рублей. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он отметил, что туристической отрасли удалось справиться с последствиями пандемии, теперь необходимо воспользоваться новыми условиями на фоне закрытых зарубежных направлений.
До этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время открытия форума «Путешествуй» заявил о том, что около 50 млрд рублей будет выделено на поддержку сферы туризма из федерального бюджета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru