Кабмин продлил запрет на вывоз лома драгоценных металлов
Правительство России продлило на шесть месяцев временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Меры будут действовать до 30 ноября 2026 года.
В рамках ограничений власти запретили вывозить отходы и лом в том числе металлов, плакированных драгметаллами. Кроме того, кабмин приостановил вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используют главным образом для извлечения драгметаллов, важных для российского внутреннего рынка.
«Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями», - добавили в пресс-службе.
Ранее кабмин продлил приостановку публикации статистики по добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля следующего года, пишет Ura.ru.
