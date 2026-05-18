«По внутренним направлениям происходит не спад, а ожидание. На юге ситуация не такая простая, раннее бронирование просто откладывают, покупают туры за неделю до поездки буквально. Это приводит к определенным сложностям у отельеров, но людей можно понять. Люди хотят поехать отдохнуть с детьми, проверяют все. Это касается Анапы, Туапсе и так далее. Сочи бронируют меньше по той причине, что сейчас дешевле на Марс слетать, чем в Сочи поехать. Что касается Крыма, он в первую очередь пользуется популярностью у людей, которые на автомобилях перемещаются. Дорога в Крым на машине дешевле обходится, чем четыре человека на самолете туда и обратно. Но люди рассчитывают все тоже в крайний момент, мост иногда перекрывают и так далее. Поэтому бронирований меньше именно заранее, но Крым пока лидирует по бронированиям», - отметил он.

«По ценам могу сказать, что все начинается со стоимости бензина, он у нас каждый день на 50 копеек дорожает. Любые транспортные расходы входят в стоимость туров. Ежегодно у нас туры дорожают на 10-15%, сейчас рост цен уже начался», - добавил собеседник НСН.

Туротрасль не ждет больших изменений по спросу на Анапу в этом году, заявил коммерческий директор ГК «Слетать.ру» Антон Лаврухин в пресс-центре НСН.

