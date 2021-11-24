В Ростуризме предложили меры для недопущения очередей в египетских аэропортах
Глава Ростуризма Зарина Догузова в телефонном разговоре с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани предложила ряд мер для недопущения очередей в египетских аэропортах.
Как сообщает пресс-служба Ростуризма, глава ведомства отметила, что очереди в аэропортах возникают из-за тщательного досмотра в интересах безопасности туристов, «что является абсолютным приоритетом».
«Однако мы опасаемся, что масштаб проблемы может возрасти зимой, когда турпоток из России на египетские курорты увеличится в разы. Поэтому попросила своего египетского коллегу взять ситуацию под личный контроль и оказать содействие в создании комфортных условий для наших туристов», — подчеркнула Догузова.
В частности, Догузова выступила с предложением перераспределить пассажиропоток, задействовать дополнительные выходы на посадку, оборудовать места ожидания и отдыха, пишет RT.
По данным СМИ и сообщениям самих путешественников, многие пассажиры опаздывают на свои рейсы из-за длительного ожидания и впослествии вынуждены покупать новые билеты. Также россияне жалуются на недостаток посадочных мест в зонах ожидания, отсутствие питьевой воды, несоблюдение социальной дистанции.
Халед Эленани заявил, что участвует в решении проблемы. Египет рассматривает возможность изменить график полетов и увеличить пропускную способность пунктов досмотра в аэропортах на курортах страны.
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