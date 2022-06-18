В Ростуризме анонсировали введение стандартов отдыха «все включено»

Стандарты отдыха по системам «все включено» и «ультра все включено» для российских отелей утвердят до конца текущего года. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Стандарты на услуги "все включено" и "ультра все включено" для всех категорий "звездности" уже разработаны, до конца года они будут утверждены», — цитирует Догузову ТАСС.

Глава Ростуризма подчеркнула, что новые стандарты заработают уже в следующем году.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПМЭФОтдыхЗарина ДогузоваРостуризм
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