В Ростуризме анонсировали введение стандартов отдыха «все включено»

«Стандарты на услуги "все включено" и "ультра все включено" для всех категорий "звездности" уже разработаны, до конца года они будут утверждены», — цитирует Догузову ТАСС.

Глава Ростуризма подчеркнула, что новые стандарты заработают уже в следующем году.

