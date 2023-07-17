В Российском союзе туриндустрии объяснили правило возврата денег за путевки в Крым

Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «Вечерней Москве», от чего зависит возврат средств за туристическую путевку в Крым.

Он отметил, что возврат средств из-за отсутствия транспортного сообщения и отмена поездки после восстановленного трафика - две разные истории, и в обоих случаях возможен возврат средств.

«В последнем случае нужно смотреть по договору, возместят ли людям стоимость билета полностью или вернут деньги с вычетом затрат», - сказал Барзыкин.

На сегодняшний день транспортное ж/д сообщение с Крымом восстановлено, напомнил он. И несмотря на нарушенную логистику по автомобильной полосе,действует объезд.

Эксперт уточнил, что денег за бронирование отеля тоже нужно регулировать по заключенному договору.

«Средства возвращают как в случае брони через туроператора, так и при личном бронировании. Но, как правило, с вычетом реальных затрат», - заявил Барзыкин и напомнил, что туроператор также не виноват в сложившейся ситуации.

Ранее Минтранс посоветовал направляющимся в Крым автомобилистам пересесть на поезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

