В России запустят пивной курорт

Пивной курорт «Пивнов Градец» появится в Краснодарском крае, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу бренда Velkopopovický Kozel.

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По словам создателей проекта, посетителей пивного курорта ожидает сон на матрасах под ASMR-звуки лопающихся пузырьков, гадание на пивной пене, полеты на пиврижаблях, а также отдых в бассейне и СПА.

Ожидается, что территория комплекса может достичь нескольких гектаров с одновременным размещением до 100 гостей. Сейчас компания рассматривает варианты реновации готового объекта или постройки нового курортного комплекса с нуля. Открыть пивной курорт планируется в третьем квартале 2025 года.

Ранее стало известно, что туристы потратили более 22 миллиардов рублей на отдых в Казани за восемь месяцев 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПивоКраснодарский КрайТуристы

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