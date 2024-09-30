В России запустят пивной курорт

По словам создателей проекта, посетителей пивного курорта ожидает сон на матрасах под ASMR-звуки лопающихся пузырьков, гадание на пивной пене, полеты на пиврижаблях, а также отдых в бассейне и СПА.

Ожидается, что территория комплекса может достичь нескольких гектаров с одновременным размещением до 100 гостей. Сейчас компания рассматривает варианты реновации готового объекта или постройки нового курортного комплекса с нуля. Открыть пивной курорт планируется в третьем квартале 2025 года.

Ранее стало известно, что туристы потратили более 22 миллиардов рублей на отдых в Казани за восемь месяцев 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

