В России запустят пивной курорт
Пивной курорт «Пивнов Градец» появится в Краснодарском крае, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу бренда Velkopopovický Kozel.
По словам создателей проекта, посетителей пивного курорта ожидает сон на матрасах под ASMR-звуки лопающихся пузырьков, гадание на пивной пене, полеты на пиврижаблях, а также отдых в бассейне и СПА.
Ожидается, что территория комплекса может достичь нескольких гектаров с одновременным размещением до 100 гостей. Сейчас компания рассматривает варианты реновации готового объекта или постройки нового курортного комплекса с нуля. Открыть пивной курорт планируется в третьем квартале 2025 года.
Ранее стало известно, что туристы потратили более 22 миллиардов рублей на отдых в Казани за восемь месяцев 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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