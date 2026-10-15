В России впервые вручат премию за креативный туризм

Подать заявку могут авторы маршрутов, отели, арт-парки, фестивали, креативные пространства, локальные бренды и команды из креативных индустрий, связанных со сферой гостеприимства.

Президент гостиничной компании Cosmos Hotel Group Александр Биба подчеркнул, что отельный бизнес в сегодняшних условиях не может обойтись без креативной составляющей, ведь именно отели часто становятся для туриста «витриной впечатлений» о регионе. По его мнению, креативный подход необходим на всех этапах, начиная с подготовки кадров и заканчивая формированием общей концепции объекта размещения.

Появление в премии отдельной номинации для проектов, связанных с туризмом, не случайно. Внутренний туризм растет пятый год подряд: по данным Росстата, в 2025 году турпоток превысил 92 млн человек, а вклад отрасли в ВВП достиг рекордных 3,1%.

Драйвером этого роста все чаще становится креативная составляющая: турист сегодня выбирает не столько достопримечательность, сколько впечатление, а креативные индустрии как раз и создают события, смыслы и образы, которые превращают территорию, которая еще вчера была почти незаметной для туриста, в самостоятельную точку притяжения.

Лауреатов премии-2026 объявят 1 декабря на церемонии в Московском концертном зале «Зарядье». Заявки принимаются до 30 октября на официальном сайте Премии rc-awards.ru. Один проект можно подать сразу в несколько номинаций.

