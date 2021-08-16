Росавиация уточнила информацию об авиабилетах за 1 рубль

«Авиакомпании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. "Северный ветер" действительно указал тариф в 1 рубль, но, согласно пункту 12б правил 1176, специальный тариф применяется для расчета стоимости воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, то есть к тарифу добавятся таксы и сборы», — рассказала представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Nordwind решила продавать семьям с детьми до 18 лет авиабилеты стоимостью в 1 рубль. Такой тариф будет установлен в случае получения перевозчиком субсидий на перевозку по внутренним туристическим маршрутам, сообщает Ura.ru. Как ожидается, в продажу поступит около 25 тысяч билетов в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск, Воронеж, Самару, отмечает телеканал «360».

