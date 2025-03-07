В России на 11% подорожали номера в отелях

Средняя цена ночи в отелях и апартаментах России с бронированием на апрель 2025 года увеличилась на 11% за год и достигла пяти тысяч рублей, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой «Островок».

Госдума в первом чтении одобрила «невозвратные» тарифы на номера в отелях

Больше всего возрос интерес к курортам Крыма - спрос на размещение в отелях и апартаментах полуострова вырос на 63% по сравнению с прошлым годом. Так, количество бронирований в Ялте увеличилось на 92%.

Популярностью у туристов также пользуются Иркутск (+38%), Новосибирск (+24%) и Владивосток (+37%).

В десятку самых популярных направлений по России также вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Сочи, Казань, Кисловодск.

Ранее вице-президент АТОР Александр Курносов заявил НСН, что туристы смогут сэкономить до 10% при введении невозвратных тарифов в отелях.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОтдыхОтели

Горячие новости

Все новости

партнеры