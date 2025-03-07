В России на 11% подорожали номера в отелях

Больше всего возрос интерес к курортам Крыма - спрос на размещение в отелях и апартаментах полуострова вырос на 63% по сравнению с прошлым годом. Так, количество бронирований в Ялте увеличилось на 92%.

Популярностью у туристов также пользуются Иркутск (+38%), Новосибирск (+24%) и Владивосток (+37%).

В десятку самых популярных направлений по России также вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Сочи, Казань, Кисловодск.

Ранее вице-президент АТОР Александр Курносов заявил НСН, что туристы смогут сэкономить до 10% при введении невозвратных тарифов в отелях.



