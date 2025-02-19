Госдума в первом чтении одобрила «невозвратные» тарифы на номера в отелях

Для отелей и гостиниц это выгодно тем, что позволяет лучше планировать свою деятельность и бизнес-процессы. Нововведение может вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Невозвратный тариф гарантирует заполняемость отелям, при этом туристы получат возможность размещения по более выгодной цене, сообщил вице-президент АТОР Александр Курносов «Радиоточке НСН».

