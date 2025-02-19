Госдума в первом чтении одобрила «невозвратные» тарифы на номера в отелях
Госдума в первом чтении одобрила «невозвратные» тарифы на номера в отелях, информация размещена на сайте Госдумы.
Законопроект предполагает, что туристы смогут экономить на проживании в отеле, если буду выбирать вариант без возможной отмены бронирования. В таком случае отели будут обязаны предлагать несколько вариантов цен, которые будут учитывать возвратность и невозвратность.
Для отелей и гостиниц это выгодно тем, что позволяет лучше планировать свою деятельность и бизнес-процессы. Нововведение может вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Невозвратный тариф гарантирует заполняемость отелям, при этом туристы получат возможность размещения по более выгодной цене, сообщил вице-президент АТОР Александр Курносов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тейлор Свифт в пятый раз возлавила список самых успешных артистов года
- В Петербурге дефицит участковых составляет 45%
- Литва передаст Украине военную помощь на €80 млн
- Глава IBU заявил, что возвращение биатлонистов РФ и Белоруссии не обсуждается
- Обвинение запросило 4,5 года колонии угрожавшему Мизулиной стримеру
- СМИ: Двое детей впали в кому в Краснодаре после того, как съели чупа-чупс
- В Турции продлили арест оставившей новорожденного ребенка в аэропорту россиянке
- Аксенов опроверг информацию о подготовке терактов в школах Керчи
- Госдума в первом чтении одобрила «невозвратные» тарифы на номера в отелях
- СМИ: H&M пока не планирует возвращаться в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru