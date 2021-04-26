В России может появиться сельский туризм
В России хотят узаконить сельский туризм, сообщают «Известия».
Проект закона об этом внесут в Госдуму в мае. Речь идет о посещении сельской местности, малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек с предоставлением услуг по размещению, питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.
К сельскому туризму предлагают относить культурный, этнографический, гастрономический, событийный, аграрный туризм и другие.
Во всех фракциях заявили о поддержке инициативы. Эксперты считают, что сельский туризм станет перспективным направлением и поспособствует развитию экономики в сельских населенных пунктах страны и привлечет инвестиции.
Тем временем, после запуска в 2020 году программы туристического кешбэка в ней приняли участие более миллиона россиян, говорится в сообщении Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.
По ее словам, в общей сложности людям вернули около 4 млрд рублей.
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