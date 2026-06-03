В РФ пассажиропоток на зарубежных авиамаршрутах падает второй месяц подряд

Тенденция наметилась еще в марте — в сравнении с тем же месяцем 2025 года оно составило 0,7% человек, к апрелю ускорилось до 3,1%. На это повлиял ближневосточный кризис, дефицит провозных мощностей и общеэкономическая ситуация. Положение может улучшить перераспределение пассажиропотока на другие направления, а в долгосрочной перспективе — импортозамещение в авиапроме.

Отрицательная динамика наблюдалась и на внутренних линиях. В марте авиакомпании перевезли внутри страны 5,73 млн пассажиров, что на 3,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, а в апреле — 6,13 млн человек, что на 2,5% ниже уровня 2025 года.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что с января по апрель авиакомпания перевезла на международных направлениях 3,4 млн человек, что на 15,6% больше, чем за этот же период в прошлом году. При этом небольшой спад пассажиропотока наблюдался в марте — это было связано с ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее Ассоциация туроператоров России заявила, что прямых рейсов из РФ за рубеж летом 2026 года станет меньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

