В Петербурге предлагают тур с посещением «Щелкунчика» за 50 тыс. рублей
Самыми популярными на предстоящие новогодние каникулы в Санкт-Петербурге стали туры, рассчитанные на несколько дней пребывания. Половина – это праздничные предложения, стоимость которых начинается от 850 рублей.
Наиболее дешевый вариант включает в себя вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе – знакомство с главными площадями и елками Санкт‑Петербурга, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на официальный турпортал Visit Petersburg.
Самая дорогая программа - «Три дня из жизни аристократа»: за 50 тысяч рублей предусмотрено посещение бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета «Щелкунчик» в Александровском театре, катание в русской тройке по Павловскому парку, новогодний банкет в ресторане отеля.
Рост продаж и бронирований на зимние каникулы в этом году составил 60 процентов, рассказал представитель петербургского туроператора Кирилл Соколов.
Ранее Санкт-Петербург вошел в число лидеров внутреннего новогоднего туризма наряду с Крымом, Краснодарским краем и Москвой.
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