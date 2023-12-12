В Петербурге предлагают тур с посещением «Щелкунчика» за 50 тыс. рублей

Самыми популярными на предстоящие новогодние каникулы в Санкт-Петербурге стали туры, рассчитанные на несколько дней пребывания. Половина – это праздничные предложения, стоимость которых начинается от 850 рублей.

Наиболее дешевый вариант включает в себя вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе – знакомство с главными площадями и елками Санкт‑Петербурга, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на официальный турпортал Visit Petersburg.