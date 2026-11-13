В Петербурге назовут лучшие региональные проекты России в сфере туризма
В Санкт-Петербурге 11 декабря назовут победителей федерального конкурса в сфере туризма. Их определили члены жюри Национальной премии имени Сергея Корнеева. Премию проводит АТОР и «АТОР-Медиа» совместно с «Туризм.РФ» и с Visit Russia, при поддержке Минэкономразвития и Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Было рассмотрено около 100 туристических проектов из 32 регионов России: от Приморья до Калининграда, от Дагестана до Мурманска. Среди регионов, представивших наибольшее количество заявок – Калининградская, Кемеровская, Костромская и Московская области, а также Республика Татарстан.
Как отметил член жюри Премии, директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша, Национальная премия имени С.Е. Корнеева отмечает не просто лучших в сфере российского туризма, а задает ориентиры для всей отрасли.
Проекты оценивали в шести номинациях: новые маршруты и увлекательные экскурсии, необычные гостиничные пространства, инициативы в сфере водного туризма, современные способы знакомства с культурным наследием и яркие кампании по продвижению территорий.
Ранее в АТОР назвала самые выгодные направления по России на Новый год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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