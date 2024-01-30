В парке альпак в Сочи появился первый детеныш

Первый детеныш появился на свет в Парке альпак «Пача Мама» в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор», на территории которого располагается парк.

Ранее в парке сообщила о двух самках - Милке и Луне - ожидающих первое потомство к весне.