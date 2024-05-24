МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов

«Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам... считаем безосновательными и злонамеренными», — указала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что основания для временного ограничения права граждан на выезд из РФ прописаны в законе о порядке выезда в страну и выезда из нее. Документ предусматривает запрет на оформление и выдачу загранпаспорта, если россиянин согласно уголовно-процессуальному законодательству считается подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого до принятия решения по делу или вступления приговора в законную силу, пишет «Свободная пресса».

