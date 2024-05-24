МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными слухи об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом. Об этом говорится в заявлении дипломата на сайте внешнеполитического ведомства.
«Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам... считаем безосновательными и злонамеренными», — указала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что основания для временного ограничения права граждан на выезд из РФ прописаны в законе о порядке выезда в страну и выезда из нее. Документ предусматривает запрет на оформление и выдачу загранпаспорта, если россиянин согласно уголовно-процессуальному законодательству считается подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого до принятия решения по делу или вступления приговора в законную силу, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru