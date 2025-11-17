В Москве завершился очный этап Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

Очный этап Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» завершился в Москве. Победителей объявят 24 декабря. В этом году было 7,7 тысяч заявок из 89 регионов России, а в финальный этап прошли 72 человека, отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.

Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина подчеркнула, что особое внимание уделялось развитию всех участников конкурса.

«Безусловно, центральным мероприятием стали защиты перед экспертным советом. Подготовиться к ним конкурсантам помогла просветительская онлайн-программа и индивидуальные консультации с наставниками. Мы стремимся создать среду, где финалисты смогут и проявить себя, и получить профессиональную обратную связь, и новые знания, а также познакомиться с коллегами, найти новые точки роста», — комментирует она.

По ее словам, выход в финал на мероприятии такого уровня уже является победой для всех, кто отправлял заявки.

Престижное соревнование проводится как часть национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования РФ. Оно призвано определить и поощрить тех, кто организовывает путешествия для молодежи в интересном формате. Участники представляют свои проекты и заявки, защищая их перед советом экспертов. Они состязаются в семи номинациях, включая области туризма, медиа и промышленности. Еще одна составляющая оценки — открытое голосование, которое формирует итоговый результат, суммируя баллы с вердиктом жюри.

Председатель Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы, председатель экспертного совета премии «Больше, чем путешествие» Сангаджи Тарбаев указал, что уникальность награды в том, что она позволяет развивать гражданско-патриотический и общественно-полезный туризм, а также проводить содержательную работу с молодым поколением.

