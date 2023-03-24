В Крыму выделили более 2 млрд рублей для поддержки турбизнеса

Как отметил глава республики, президент Владимир Путин поддержал предложение в части выделения мер поддержки — выплаты минимального размера оплаты труда работникам при сохранении рабочих мест «даже при отсутствии туристов».

«На 4 месяца более двух миллиардов рублей (выделяется), до 30 тысяч человек получат такой уровень поддержки», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Решение о выделении средств принято, деньги будут выплачивать с мая по сентябрь.

