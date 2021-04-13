В Крыму заявили, что полуостров готов заменить турецкие курорты на майские праздники

По его словам, на полуострове готовят на праздники увлекательные программы, «поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым». Черняк отметил, что бронирование отдыха в Крыму превышает допандемические показатели.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.

Принятию решения предшествовали экстренные переговоры, на которые в Москву прилетели турецкие министры по культуре и туризму Мехмет Эрсой и иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Их визит призван не допустить закрытия страны для российских граждан, которые составляют значительную часть турпотока в Турцию.

