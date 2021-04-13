В Крыму заявили, что полуостров готов заменить турецкие курорты на майские праздники
Российские туристы на майские праздники вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.
По его словам, на полуострове готовят на праздники увлекательные программы, «поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым». Черняк отметил, что бронирование отдыха в Крыму превышает допандемические показатели.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.
Принятию решения предшествовали экстренные переговоры, на которые в Москву прилетели турецкие министры по культуре и туризму Мехмет Эрсой и иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Их визит призван не допустить закрытия страны для российских граждан, которые составляют значительную часть турпотока в Турцию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- Китай выступил против сброса воды с «Фукусимы-1»
- Российское посольство раскритиковало Госдеп за пост о Дне космонавтики
- В Крыму заявили, что полуостров готов заменить турецкие курорты на майские праздники
- Раскрыт способ продлить срок жизни ноутбука
- Названы привычки, мешающие стать богатым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru