В Крыму заявили, что полуостров готов заменить турецкие курорты на майские праздники

Российские туристы на майские праздники вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

Эвакуация российских туристов из Турции проводится не будет

По его словам, на полуострове готовят на праздники увлекательные программы, «поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым». Черняк отметил, что бронирование отдыха в Крыму превышает допандемические показатели.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.

Принятию решения предшествовали экстренные переговоры, на которые в Москву прилетели турецкие министры по культуре и туризму Мехмет Эрсой и иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Их визит призван не допустить закрытия страны для российских граждан, которые составляют значительную часть турпотока в Турцию.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ТуризмОтпускТурцияКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры