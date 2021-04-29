В России создадут 12 туристических макротерриторий
Российские власти планируют развивать туристическую инфраструктуру в стране по пространственному принципу, рассказала журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
В рамках федерального проекта по развитию туристической инфраструктуры (входит в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства») в России появятся 12 макротерриторий с продуманной транспортной логистикой, комфортной средой проживания и всеми культурно-познавательными и развлекательными возможностями для туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Впервые в современной истории России - мы спланируем туристическое пространственное развитие всей страны. На основании такого мастер-плана верхнего уровня (всей страны) мы начнем заниматься пространственным планированием туристических макротерриторий, которые должны стать туристическим каркасом нашей стран», - передает спецкор НСН слова Догузовой с презентации нового нацпроекта.
По словам Догузовой, в этом году начнётся работа по трём мастер-планам макротерриторрий – это Крым (включая Севастополь), Дальний Восток и Золотое Кольцо.
Кроме того, в рамках федерального проекта власти планируют до 2024 года аккредитовать и помочь оборудовать за счет субсидий-грантов более 1000 туристических маршрутов во всех регионах страны, добавили в Ростуризме. Грантовая поддержка предусмотрена для субъектов малого и среднего предпринимательства, а крупному бизнесу предложат возможность привлекать заемные средства по ставке 3-5% годовых на конкурсной основе для реконструкции отелей и санаториев.
Ранее в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пообещал, что новый импульс получат туристические кластеры. «Например, регионы Центральной России смогут на качественно-новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца, включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск», - отмечал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники в кругу семьи
- Пользователи пожаловались на сбои в работе «Билайна»
- Директору центра, где умер Марьянов, дали условный срок
- Болгария объявила персоной нон грата ещё одного российского дипломата
- К мониторингу пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая привлекут вертолеты
- Вильфанд рассказал, когда прогреется вода на побережье Чёрного моря
- В Совфеде рекомендовали проработать механизм сверки данных для соцвыплат
- Кремль назвал атавизмом заявление Байдена о готовности США вести за собой мир
- Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
- В России создадут 12 туристических макротерриторий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru