В России создадут 12 туристических макротерриторий

В рамках федерального проекта по развитию туристической инфраструктуры (входит в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства») в России появятся 12 макротерриторий с продуманной транспортной логистикой, комфортной средой проживания и всеми культурно-познавательными и развлекательными возможностями для туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Впервые в современной истории России - мы спланируем туристическое пространственное развитие всей страны. На основании такого мастер-плана верхнего уровня (всей страны) мы начнем заниматься пространственным планированием туристических макротерриторий, которые должны стать туристическим каркасом нашей стран», - передает спецкор НСН слова Догузовой с презентации нового нацпроекта.

По словам Догузовой, в этом году начнётся работа по трём мастер-планам макротерриторрий – это Крым (включая Севастополь), Дальний Восток и Золотое Кольцо.

Кроме того, в рамках федерального проекта власти планируют до 2024 года аккредитовать и помочь оборудовать за счет субсидий-грантов более 1000 туристических маршрутов во всех регионах страны, добавили в Ростуризме. Грантовая поддержка предусмотрена для субъектов малого и среднего предпринимательства, а крупному бизнесу предложат возможность привлекать заемные средства по ставке 3-5% годовых на конкурсной основе для реконструкции отелей и санаториев.

Ранее в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пообещал, что новый импульс получат туристические кластеры. «Например, регионы Центральной России смогут на качественно-новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца, включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск», - отмечал он.

