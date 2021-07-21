В Крыму допустили закрытие туристического сезона из-за COVID-19
21 июля 202111:15
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил досрочное закрытие туристического сезона в регионе. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба, сообщило РИА Новости. По его словам, это придется сделать, если ситуация с COVID-19 перевалит через катастрофическую отметку.
При этом он подчеркнул, что пока планов закрывать турсезон нет.
За прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2767 случаев заболевания COVID-19, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru