В Крыму допустили закрытие туристического сезона из-за COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил досрочное закрытие туристического сезона в регионе. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба, сообщило РИА Новости. По его словам, это придется сделать, если ситуация с COVID-19 перевалит через катастрофическую отметку.

«Абсолютные фантазии». В Совфеде указали Порошенко, что Украина никогда не «вернет» Крым

При этом он подчеркнул, что пока планов закрывать турсезон нет.

За прошедшую неделю в Крыму выявлено более 2767 случаев заболевания COVID-19, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:Внутренний ТуризмКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры