В Кремле рассказали о возобновлении авиасообщения с курортами Египта

По его словам, специалисты ознакомились со всем на месте и теперь нужно время для оценки ситуации.

Ранее стало известно, что Россия продлила запрет на авиасообщение с Турцией до 21 июня включительно, несмотря на предложение министра туризма этой страны возобновить полеты в курортные регионы.



