В Кремле рассказали о возобновлении авиасообщения с курортами Египта
Штаб по борьбе с коронавирусом проанализирует данные специалистов, которые были получены в ходе инспекционных поездок в Египет. Только после этого будет приниматься решение о возобновлении авиасообщения с курортами страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, специалисты ознакомились со всем на месте и теперь нужно время для оценки ситуации.
Ранее стало известно, что Россия продлила запрет на авиасообщение с Турцией до 21 июня включительно, несмотря на предложение министра туризма этой страны возобновить полеты в курортные регионы.
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