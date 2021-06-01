В Кремле рассказали о возобновлении авиасообщения с курортами Египта

Штаб по борьбе с коронавирусом проанализирует данные специалистов, которые были получены в ходе инспекционных поездок в Египет. Только после этого будет приниматься решение о возобновлении авиасообщения с курортами страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, специалисты ознакомились со всем на месте и теперь нужно время для оценки ситуации.

Ранее стало известно, что Россия продлила запрет на авиасообщение с Турцией до 21 июня включительно, несмотря на предложение министра туризма этой страны возобновить полеты в курортные регионы.


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ТЕГИ:АвиасообщениеЕгипетКремль
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