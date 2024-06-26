В Карелии откроются 16 новых гостиниц

Основной проблемой с туризмом в Карелии является отсутствие достаточного количества мест размещения. Как сообщает ОТР, об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, существующие отели, гостиницы и турбазы способны принять порядка 20 тысяч отдыхающих в сутки.

Парфенчиков указал, что для удовлетворения спроса требуется ещё примерно 10 тысяч мест размещения, и этот вопрос постепенно решается.

«В 2024 году в Карелии, в том числе в Петрозаводске, появятся 16 новых объектов для проживания, рассчитанные примерно ещё на 1200 туристов в сутки», - заключил он.

Ранее туроператор «Алеан» заявил, что россияне всё чаще выбирают для своего отдыха экологичные отели, которые располагаются в природных заповедниках или в отдаленных зонах, где недоступен интернет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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