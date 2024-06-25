Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года
Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для российских отелей будет продлен до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
Он отметил, что этот вопрос нужно формализовать, но решение уже согласовано с министром финансов Силуановым.
Нулевую ставку НДС для уже гостиниц ввели 1 июля 2022 года, она затронула только уже работающие на тот момент гостиницы. Мера должна была действовать до 2027 года.
До этого Росстат сообщил, что летать в экономическом классе с начала года стало дороже на 20%, а за неделю с 11 по 17 июня рост цен на билеты составил 3,7%. Также сообщается, что проживание в гостиницах с одной и двумя звёздами стало дороже более чем на 10%, в трёхзвёздочных отелях — на 12,3%, цены в санаториях увеличились почти на 13%.
Чтобы обуздать цены на отдых в гостиницах, необходимо строить новые инфраструктурные комплексы высокого уровня, например, на Каспии, это выгодная инвестиция в будущее, здоровье нации и отдых внутри страны, заявил генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года
- Депутат Гусев призвал глав Севастополя и Кубани закрыть пляжи вблизи военных объектов
- Опрос: По ушедшему из России фастфуду скучают 37% граждан
- Госдума одобрила в первом чтении ограничение доступа к книгам иноагентов
- Ученые предупредили о приближении к Земле очередного «астероида-убийцы»
- ЕС официально объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении
- СМИ: В Кении восемь человек погибли в ходе протестов против повышения налогов
- Финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля
- Запущенный с Украины воздушный шар сбили над Ростовской областью
- Суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru