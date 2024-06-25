Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года

Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для российских отелей будет продлен до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что этот вопрос нужно формализовать, но решение уже согласовано с министром финансов Силуановым.

Нулевую ставку НДС для уже гостиниц ввели 1 июля 2022 года, она затронула только уже работающие на тот момент гостиницы. Мера должна была действовать до 2027 года.

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До этого Росстат сообщил, что летать в экономическом классе с начала года стало дороже на 20%, а за неделю с 11 по 17 июня рост цен на билеты составил 3,7%. Также сообщается, что проживание в гостиницах с одной и двумя звёздами стало дороже более чем на 10%, в трёхзвёздочных отелях — на 12,3%, цены в санаториях увеличились почти на 13%.

Чтобы обуздать цены на отдых в гостиницах, необходимо строить новые инфраструктурные комплексы высокого уровня, например, на Каспии, это выгодная инвестиция в будущее, здоровье нации и отдых внутри страны, заявил генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рудольф Кучеров
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