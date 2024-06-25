Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года

Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для российских отелей будет продлен до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что этот вопрос нужно формализовать, но решение уже согласовано с министром финансов Силуановым.

Нулевую ставку НДС для уже гостиниц ввели 1 июля 2022 года, она затронула только уже работающие на тот момент гостиницы. Мера должна была действовать до 2027 года.