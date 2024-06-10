В Камчатском крае набирают популярность «алкотуры»

Речь идет о путешествиях по полуострову, во время которых туристам предлагается не только полюбоваться природными красотами, но также выпить спиртного и попробовать деликатесные закуски — краба, копченую и соленую красную рыбу и икру.

Так, одна из местных фирм проводит однодневные обзорные экскурсии по достопримечательностям Петропавловска. Стоимость таких поездок начинается от 12 тысяч рублей. В эту цену входит трансфер, алкоголь на выбор и различные местные деликатесы. Проводятся «алкотуры» небольшими и, как уверяют организаторы, «комфортными» группами.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летом в Москву может приехать на 20% больше туристов, чем годом ранее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

