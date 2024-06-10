В Камчатском крае набирают популярность «алкотуры»
В Камчатском крае набирают популярность так называемые «алкотуры», сообщает издание «41 РЕГИОН».
Речь идет о путешествиях по полуострову, во время которых туристам предлагается не только полюбоваться природными красотами, но также выпить спиртного и попробовать деликатесные закуски — краба, копченую и соленую красную рыбу и икру.
Так, одна из местных фирм проводит однодневные обзорные экскурсии по достопримечательностям Петропавловска. Стоимость таких поездок начинается от 12 тысяч рублей. В эту цену входит трансфер, алкоголь на выбор и различные местные деликатесы. Проводятся «алкотуры» небольшими и, как уверяют организаторы, «комфортными» группами.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летом в Москву может приехать на 20% больше туристов, чем годом ранее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семьи из малых городов смогут взять ипотеку под 6%
- В Камчатском крае набирают популярность «алкотуры»
- Мишустин: С 2025 года МРОТ составит более 22 тысяч рублей
- Более 30 украинцев прорвались через границу с Венгрией на грузовике
- Две электрички столкнулись в Германии
- Представлен тизер семейного фэнтези «Василиса и хранители времени»
- Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров
- Российские войска взяли под контроль село Старомайорское в ДНР
- Режиссеру Беркович стало плохо на заседании военного суда
- Путин заявил, что осужденные в колониях должны содержаться в нормальных условиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru