Экономист предупредил о подорожании отдыха в Турции для российских туристов
Отдых в Турции станет дороже для российских туристов из-за роста цен и курса иностранной валюты по отношению к турецкой лире. Об этом заявил экономист Реджеп Эрчин в беседе с РИА Новости.
С конца мая доллар подорожал к лире на 16,7%. Ранее курс впервые превысил 23,5 лиры за доллар, пишет РИА ФАН.
Как отметил Эрчин, курс валют и политика нового главы Минфина Турции Мехмета Шимшека не должны негативно отразиться на отношениях Турции и России.
«Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить ее в жертву краткосрочной политике. Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», — подчеркнул экономист.
При этом Эрчин высказал мнение, что для туристов, которые пользуются долларом, евро или фунтом стерлингов, Турция станет «дешевым курортным поселком», пишет «Свободная пресса».
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