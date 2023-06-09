Экономист предупредил о подорожании отдыха в Турции для российских туристов

С конца мая доллар подорожал к лире на 16,7%. Ранее курс впервые превысил 23,5 лиры за доллар, пишет РИА ФАН.

Как отметил Эрчин, курс валют и политика нового главы Минфина Турции Мехмета Шимшека не должны негативно отразиться на отношениях Турции и России.

«Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить ее в жертву краткосрочной политике. Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», — подчеркнул экономист.

При этом Эрчин высказал мнение, что для туристов, которые пользуются долларом, евро или фунтом стерлингов, Турция станет «дешевым курортным поселком», пишет «Свободная пресса».

