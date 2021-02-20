В Ирландии нарушивших карантин туристов будут сажать в тюрьму

Карантин может быть сокращен в случае, если анализ, сделанный на десятый день, покажет отрицательный результат.

За первое нарушение карантина туристу придется заплатить пять тысяч долларов либо месяц провести в тюрьме. При этом за третье нарушение штраф повышается на тысячу долларов, а арест продлится шесть месяцев.

Санкционные меры предусмотрены за нарушение прохождения карантина и за отказ от тестирования.



