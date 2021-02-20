В Ирландии нарушивших карантин туристов будут сажать в тюрьму

Правительство Ирландии приняло проект закона, согласно которому для иностранных туристов, нарушивших правила карантина, вводятся большие штрафы и даже тюремное заключение. Об этом сообщает The Irish Times.

Новый закон предписывает помещать на самоизоляцию в отели туристов из двух десятков стран. Провести две недели в номерах за свой счет должны будут путешественники из Австрии, Бразилии, ОАЭ и 17 африканских государств. Им нужно будет также сдать несколько тестов на COVID-19.

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Карантин может быть сокращен в случае, если анализ, сделанный на десятый день, покажет отрицательный результат.

За первое нарушение карантина туристу придется заплатить пять тысяч долларов либо месяц провести в тюрьме. При этом за третье нарушение штраф повышается на тысячу долларов, а арест продлится шесть месяцев.

Санкционные меры предусмотрены за нарушение прохождения карантина и за отказ от тестирования.


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ФОТО: pixabay.com
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