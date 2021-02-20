Возвращения российских туристов ждут в Испании

Испания ждет возвращения туристов из России, однако будет решать этот вопрос в координации с партнерами по ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство промышленности, торговли и туризма королевства.

В министерстве отметили, что решение об отмене текущих ограничений для граждан не входящих в ЕС стран связано с развитием пандемии внутри Евросоюза и других государств, поэтому такую инициативу необходимо обсуждать вместе с участниками европейского сообщества.